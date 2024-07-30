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195 مليون درهم أرباح "دبي المالي" خلال النصف الأول بنمو 74%

30
JULY
2024
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أعلن سوق دبي المالي، عن ارتفاع صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 74 بالمئة لتصل إلى 195.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، المنتهي في 30 يونيو 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
 
وقال سوق دبي المالي في بيان، إنه شهد ارتفاعاً في قيمة التداول، وزيادة في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى استضافة قمة أسواق رأس المال السنوية التي استقطبت أكثر من 1,000 مشارك من أنحاء العالم.
 
وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 40 بالمئة ليصل إلى 305.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 218.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2023.
 
وتوزعت الايرادات بواقع 154 مليون درهم من الدخل التشغيلي و151.7 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من العوائد. وخلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي التكاليف عدا الضريبة إلى 110.3 مليون درهم مقارنة مع 106 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2023.
 
وشهد النصف الأول من العام 2024 زيادة في نشاط التداول في سوق دبي المالي، ووصل إجمالي عدد الصفقات إلى 1.07 مليون صفقة، ما يمثل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 48 مليار درهم، وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.73 بالمئة.
 
وخلال النصف الأول من عام 2024، جذب سوق دبي المالي 72 ألفا و583 مستثمراً جديداً، 85 بالمئة منهم من دول أجنبية. وسجّل المستثمرون من شريحة المؤسسات نشاطاً لافتاً حيث شكلوا 66 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.
 
وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي:" نفخر بالإعلان عن أدائنا القوي خلال النصف الأول من العام 2024، الذي يعكس الأسس الصلبة التي رسخناها في سوق دبي المالي. كما أن نجاحنا في استضافة قمة أسواق رأس المال يشكل دليلاً على التزامنا ببناء سوق حيوي يدعم جهود وآليات الحوار والتعاون الدولي".
 
واضاف المري:" سنواصل جهودنا الدؤوبة لإضافة القيمة لأصحاب المصلحة كافة من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز بنيتنا التحتية وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا. ومن خلال هذه الجهود، سنعزز مكانة دبي المالي سوقا ماليا رائدا في المنطقة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي لاعبا رئيسيا في المشهد المالي العالمي".
 
بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يشكل النمو الثابت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2024 شهادةً ملموسة على نجاح مبادراتنا الإستراتيجية والثقة الراسخة لمستثمرينا. كما يساهم التزامنا بالابتكار في تعزيز الفرص الجديدة لكل من الشركات والمستثمرين، ومثال على ذلك الإعلان عن منصة أرينا وتطبيق آيفستر المحدث".
 
وأضاف:" يعكس نجاح عمليات الإدراج من قبل الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء مدى قوة ومرونة أسواقنا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حملاتنا الترويجية الدولية الناجحة في تعزيز قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق، حيث سلطت الضوء على جاذبية أسواق المال في دبي على المستوى الدولي والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها. نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم والاستفادة منه لإتاحة فرص جديدة لأصحاب المصلحة كافة".
 
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