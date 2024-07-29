الين الياباني يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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ارتفع الين الياباني في تعاملات الاثنين المبكرة، في تعويض لانخفاضات سابقة إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا.

وتدرس تل أبيب الرد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أدى إلى سقوط 12 قتيلا. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع على بلدة مجدل شمس بالجولان.

ويكشف رد فعل السوق عن هشاشة معنويات المستثمرين في أعقاب عمليات البيع السريعة لأسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي والتي ساعدت الين على الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعا مقابل الدولار الخميس.

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.17 بالمئة إلى 153.51 ين بعد هبوطه 0.35 بالمئة في بادئ الأمر.

وبدأ الدولار تعاملات اليوم بارتفاع حوالي 0.36 بالمئة مع امتداد انتعاش سوق الأسهم العالمية من الجمعة إلى الاثنين في آسيا، مع ارتفاع متوسط أسهم المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين بالمئة.

وانخفض الدولار إلى 151.945 ين يوم الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من مايو، وأنهى الأسبوع منخفضا 2.4 بالمئة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19 بالمئة إلى 104.17.

وانخفض اليورو بنسبة 0.15 بالمئة إلى 166.53 ين.

واستقر عند 84.35 بنس بريطاني ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى له عند 84.48 بنس يوم الجمعة وهو الأقوى منذ العاشر من يوليو.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2885 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.24 بالمئة إلى 0.6563 دولار أميركي ليتعافى من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.65105 دولار وهو مستوى لم يحدث منذ بداية مايو.

وسجلت العملة المشفرة الرئيسية البتكوين ارتفاعا 2.6 بالمئة إلى 69212 دولار بعد أن تلقت بعض الدعم من التعليقات الإيجابية للمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان ترامب قال عن بتكوين السبت إن الولايات المتحدة يجب أن تهيمن على هذا القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك.