الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية والمقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.

تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة. لكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأميركي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، فوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على هضبة الجولان وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 28.14 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 943.49 دولار. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 909.71 دولار للأونصة.