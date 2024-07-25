في أول أيامها.. صناديق إيثريوم تجذب 106 ملايين دولار

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أظهرت بيانات أن الصناديق التسعة المتداولة المرتبطة بالسعر الفوري لإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، اجتذبت تدفقات صافية قدرها 106 ملايين دولار أمس الثلاثاء مع بدء تداولها في البورصات الأميركية.

وأشارت سي.إف بنشماركس"، وهي مزود لمؤشرات الأصول الرقمية، إلى أن الصناديق التي اجتذبت معظم هذه الأصول كانت تحت رعاية الشركات نفسها التي برزت كأكبر الفائزين بعد ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في عملة بتكوين الفورية لأول مرة في يناير.

فقد قاد الصندوق آي شيرز إيثريوم ترست التابع لعملاق إدارة الأصول بلاك روك المجموعة بتدفقات بلغت 266.5 مليون دولار، تلاه مباشرة بيتوايز إيثريوم إ.إف.تي، الذي بلغ تدفقاته 204 ملايين دولار. واجتذب الصندوق فديليتي إيثريوم فند 71 مليون دولار.