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ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

24
JULY
2024
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ارتفع الذهب، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
 
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 2416.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2417.10 دولار.
 
وتوقع غالبية الاقتصاديين في مسح لوكالة رويترز أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأميركي اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة29.28 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 945.73 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولار للأوقية.
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