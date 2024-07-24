انخفاض أرباح تسلا بالربع الثاني مع تراجع مبيعات مركباتها

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أعلنت شركة تسلا، الثلاثاء، عن انخفاض كبير في أرباحها خلال الربع الثاني بسبب تخفيض أسعار مركباتها مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أخرى.

وقالت شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إن أرباحها بلغت 1.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 45 بالمئة، من جملة إيرادات بلغت 25.5 مليار دولار، بزيادة 2 بالمئة ناتجة عن نشاطها في توليد الطاقة وتخزينها.

خالفت أرباح سهم تسلا توقعات المحللين، بينما تجاوزتها الإيرادات.

هذه النتائج هي الأحدث في ظل أوقات صعبة لعملاق السيارات الكهربائية الذي يواجه ضغوطا تنافسية متزايدة أدت إلى سلسلة من تخفيضات الأسعار في الأسواق الرائدة.

وفي وقت سابق من العام، سرحت تسلا 10بالمئة من موظفيها حول العالم، أي حوالى 14 ألف عامل، ضمن حملة لخفض النفقات لتمويل استثمارات جديدة كبيرة.

وقالت تسلا في بيان أرباحها إنه في حين انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفعت عن المستوى المسجل في الربع الأول.

وفي حين أكدت الشركة من جديد توقعاتها بأن نمو حجم المبيعات قد يكون "أقل بشكل ملحوظ" من العام الماضي، إلا أنها قالت إنه من المقرر أن تبدأ إنتاج نماذج جديدة ذات أسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.

وتعهدت تسلا بمواصلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية للمركبات.