أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية

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ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود سبتمبر 38 سنتا بواقع 0.5 بالمئة مسجلا 77.34 دولار للبرميل.

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

كانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

وعانت الأسعار أيضا من استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى ضعف الطلب العالمي على الخام.