الأسهم الأوروبية مستقرة وسط خسائر لقطاع التعدين

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استقرت أسواق الأسهم الأوروبية عند الفتح، الثلاثاء، إذ بددت خسائر شركات التعدين جزئيا موجة مكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا بدعم من الأرباح القوية لشركتي ساب ولوجيتك.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.9 نقطة، بعد أن سجل أفضل أداء يومي له في أكثر من شهر أمس الاثنين.

وركزت الأسواق على نتائج أعمال الشركات، وقفز سهم ساب 6.2 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة البرمجيات في أوروبا عن قفزة قدرها 25 بالمئة في أعمالها السحابية وتجاوزت تقديرات المحللين لإيرادات الربع الثاني.

وصعد سهم لوجيتك إنترناشيونال 2.3 بالمئة بعد أن رفعت شركة تصنيع ملحقات أجهزة الكمبيوتر توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله على خلفية نمو ربع سنوي قوي.

وتقدم مؤشر التكنولوجيا الفرعي، الذي يضم كلا السهمين، واحدا بالمئة تقريبا.

وعلى الجانب الاخر، أثر انخفاض بلغ 1.5 بالمئة لأسهم شركات تعدين المعادن على مكاسب المؤشر الرئيسي، إذ تعرضت أسعار النحاس لضغوط بسبب مخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في مقابلة مع وكالة أوروبا برس إن بيانات جديدة وتوقعات الاقتصاد الكلي ستساعد البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم سياسته النقدية في سبتمبر.