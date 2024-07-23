مؤشر الأسهم اليابانية يواصل الخسائر بسبب قوة الين

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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا قليلا، الثلاثاء، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ طغى الحذر بسبب ارتفاع الين على مكاسب أسهم الرقائق.

وهبط المؤشر نيكي اليوم 0.01 بالمئة متراجعا خمس نقاط إلى 39594.39 نقطة بعد أن صعد بما يصل إلى 0.8 في وقت سابق من الجلسة دون الوصول إلى مستوى 40 ألف نقطة المهم معنويا.

ومن شأن ارتفاع الين أن يلقي بظلاله على النتائج النهائية لشركات التصدير ذات الثقل على المؤشر نيكي في وقت يبدأ فيه موسم إعلان النتائج في التسارع هذا الأسبوع.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 156.20 للدولار، الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 157.50 للدولار.

وانخفض المؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 39519.39 نقطة أمس الاثنين، بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 42426.77 نقطة في 11 يوليو.

ومن ناحية أخرى صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة مدعوما بمؤشر فرعي لأسهم القيمة صعد 0.48 بالمئة فيما ارتفعت أسهم النمو 0.1 بالمئة فقط.

وشكلت أسهم شركات قطاع الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، إذ اقتفت أثر مكاسب نظيراتها الأميركية في ختام جلسة أمس الاثنين.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لإنفيديا 2.87 بالمئة، كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.32 بالمئة.

وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، إذ قفز المؤشر 6.62 بالمئة متفوقا بفارق كبير على مؤشر أسهم البنوك الذي حل في المركز الثاني وارتفع 1.59 بالمئة.