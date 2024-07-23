الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 2401.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 0204 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2403.60 دولار.

ويترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.43 دولار للأوقية.