مايكروسوفت تكشف عدد الأجهزة المتضررة من الخلل التقني العالمي

A + A -

ذكرت شركة "مايكروسوفت" في تدوينة، السبت، أنه بحسب تقديراتها الحالية، فقد أثر تحديث شركة "كراودسترايك" على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز.

وأضافت الشركة أنه على الأقل، فإن واحد بالمئة من كل الأجهزة التي تعمل بهذا النظام قد تضررت من التحديث.

وتسبب عطل تقني عالمي في توقف العمليات في كثير من المجالات، الجمعة، وترتب عليه اضطراب في كل شيء تقريبا، من الرحلات الجوية إلى انقطاع بث عدد من المحطات التلفزيونية، ومن البنوك إلى أنظمة الرعاية الصحية.

وتعتبر "كراودسترايك" شركة أمن سيبراني أميركية من بين الأشهر عالميا، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 83 مليار دولار.

ولدى الشركة وفقا لموقعها الإلكتروني، أكثر من 20 ألف مشترك حول العالم.

وبحسب إشعار أرسلته "كراودسترايك" إلى عملائها صباح الجمعة واطلعت عليه "رويترز"، فإن برنامجها "فالكون سينسور" المستخدم على نطاق واسع تسبب في تعطل نظام التشغيل "مايكروسوفت ويندوز"، وعرض شاشة زرقاء، تعرف على نحو غير رسمي باسم "شاشة الموت الزرقاء".

وقال جورج كورتز الرئيس التنفيذي لـ"كراودسترايك" في منشور على منصة "إكس"، أن الشركة وضعت حلا للمشكلة، قائلا: "هذه ليست حادثة أمنية أو هجوما إلكترونيا".

مع ذلك لم يتضح مدى سهولة إصلاح الأنظمة المتأثرة عن بُعد، إذ تتسبب "شاشة الموت الزرقاء" في تعطل أجهزة الكمبيوتر عند إعادة التشغيل قبل إمكانية تحديثها.

وقال سياران مارتن الرئيس السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم مكاتب الاتصالات الحكومية، إن حجم المشكلة كان هائلا.