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النفط يصعد وسط ترقب لمؤشرات بدء خفض الفائدة الأميركية

22
JULY
2024
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صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، إذ يواصل المستثمرون ترقب مؤشرات على دورة لخفض أسعار الفائدة الأميركية من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر.
 
وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.52 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.
 
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو والذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة، في حين يتطلعون لأي مؤشرات على خفض الفائدة هذا العام.
 
وعلى الجانب السياسي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد بعد ضغوط من رفاقه الديمقراطيين، وعبر عن دعمه لنائبته كاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات في مواجهة دونالد ترامب في نوفمبر.
 
 
وأثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين والذي بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثاني مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في البلاد، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار.
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