المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

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خفض البنك المركزي الصيني، صباح الإثنين، سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل للمرة الأولى منذ عام تقريباً، في خطوة يأمل منها أن تحفز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

وقال بنك الشعب الصيني في منشور على موقعه الرسمي إنه خفض سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس من 1.8 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، في خطوة تستهدف تعزيز تعديلات مواجهة الدورات الاقتصادية لأجل دعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.

وأضاف البيان أن عمليات إعادة الشراء العكسية هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وبحسب بيان البنك، فقد تم أيضا خفض سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تم تخفيضه من 3.45 إلى 3.35 بالمئة.

و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدمها البنوك للشركات والأسر.

كذلك، أعلن البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95 بالمئة إلى 3.85 بالمئة.

وهذا المعدّل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.