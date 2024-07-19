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النفط يتراجع وسط معنويات ضعيفة ويتجه لانخفاض أسبوعي

19
JULY
2024
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تراجعت أسعار النفط، الجمعة، في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية إذ أثرت مؤشرات اقتصادية متباينة على معنويات المستثمرين ودعمت الدولار.
 
تحركات الأسعار
 
بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل.
 
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل.
 
وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة.
 
ويضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
 
وقال دانيال هاينز المحلل لدى مؤسسة "إيه.إن.زد" إن الافتقار إلى إجراءات تحفيز ملموسة خلال اجتماعات سياسة عقدت في الصين، أكبر مستورد للنفط، أثر أيضا على السلع الأساسية.
 
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثاني مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.
 
وفي اليابان، ارتفع معدل التضخم الأساسي في يونيو مما يترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في البلاد التي تعد سوق نفط رئيسية.
 
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت للتراجع بنحو 0.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1 بالمئة.
 
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.
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