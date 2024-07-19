"اقتصادية قناة السويس" تسجل أعلى إيرادات وأرباح في تاريخها

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حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023 - 2024 بلغت 8.25 مليار جنيه، بزيادة 36 بالمئة عن العام المالي السابق.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن الفائض العام بلغ 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33% كما وافقت الهيئة نهائيًا على 98 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.23 مليار دولار.

واستعرض وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، الإيرادات وأحجام التداول في موانئ الهيئة التي بلغت 36.5 مليون طن بزيادة 43.14% مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية إطارية مع شركات عالمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.