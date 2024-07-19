في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي الأوروبي يُثبت الفائدة

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في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، الخميس.

وأبقى البنك على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 4.25 بالمئة.

كما حافظ المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة القياسية على الودائع عند مستوى 3.75 بالمئة.

وخلال اجتماعه مطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2019.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي الأوروبي آنذاك خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة.

وخفض البنك آنذاك الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة.

وخلال يوليو الجاري، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحا.

وقالت لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية آنذاك: "سيستغرق الأمر بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف انقضت".

وأضافت: "سوق العمل القوية تعني أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات جديدة".