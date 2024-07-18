أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض أكبر من المتوقع بمخزونات أميركا

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واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية، الخميس، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.40 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.33 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويتجاوز ذلك انخفاضا قدره 4.4 مليون برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "مؤشرات الطلب الجيدة من الولايات المتحدة تعوض المخاوف من تباطؤ النمو الصيني الأسبوع الماضي".

وأضافت ساشديفا: "الأمل في تيسير السياسة النقدية مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي، وحركة السفر حاليا في موسم الصيف في الولايات

وساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على دعم السوق.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إن البنك المركزي الأميركي "يقترب أكثر" من خفض معدلات الفائدة نظرا لتحسن مسار التضخم وتوازن سوق العمل بشكل أفضل مما قد يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

كما توسع النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، من المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه رجح أن تكون خطوته التالية هي خفض الفائدة.

وهبط الدولار اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

وقد يساعد تراجع الدولار في تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.