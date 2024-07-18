أرباح قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني بالربع الثاني من 2024

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ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت بيانات أكبر بنوك دبي من حيث الأصول، الخميس، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي.

وأرجع البنك الزيادة في الأرباح إلى عدة عوامل من بينها نمو القروض والأداء الإيجابي لوحدته مصرف "الإمارات الإسلامي".

وبلغ صافي الربح للفترة من أبريل إلى يونيو 7.1 مليار درهم (1.93 مليار دولار)، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تتجاوز فيها الأرباح الفصلية 7 مليارات درهم، ارتفاعا من 6.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023، ليتجاوز متوسط تقديرات المحللين عند 5.3 مليار درهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا قياسية بلغت 13.8 مليار درهم، مقابل 12.3 بالمئة في النصف الأول من 2023، بزيادة نسبتها 12 بالمئة.

وارتفع الإقراض بشكل قياسي بواقع 23 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ليصل إلى 130 مليار درهم.

كما نمت الودائع بوقع 30 مليار درهم.