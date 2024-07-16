"قنبلة ألمانية" في سوق العملات المشفرة.. ما القصة؟

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منذ أسابيع وحتى اليوم، تقوم الحكومة الألمانية بعمليات بيع لعملة البتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات - وكانت هذه عاملاً رئيسيًا وراء عمليات البيع المكثفة للعملة المشفرة وما تكبدته من تراجع حاد في قيمتها.

في الشهر الماضي، بدأت الحكومة الألمانية ببيع البتكوين من محفظة يديرها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد، والذي يُشار إليه محليًا باسم Bundeskriminalamt أو BKA.

قامت BKA ببيع 900 بتكوين في يونيو - بقيمة تقريبية 52 مليون دولار - من كمية ضخمة تمت مصادرتها من موقع ويب لقرصنة الأفلام والذي لم يعد موجودا اليوم، وفقًا للبيانات على السلسلة التي تتبعها شركة تحليل blockchain Arkham Intelligence.

في الأسبوع الماضي، باعت الحكومة حوالي 3000 عملة بتكوين إضافية بقيمة تقريبية 172 مليون دولار. ثم أمس الاثنين، باعت الشرطة الألمانية 2739 بتكوين أخرى، بقيمة 155 مليون دولار من العملة المشفرة.

وقامت الحكومة الألمانية بإرسال احتياطياتها من العملات المشفرة إلى بورصات مثل كوينباس وبيتستامب وكراكن، بحسب تقرير لـ CNBC، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

كيف تأثرت البتكوين؟

بالتزامن مع هذه المبيعات، شهدت عملة البتكوين انخفاضًا كبيرًا في سعرها. فقد انخفضت قيمة البتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2024، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وأظهرت بيانات CoinGecko أن سوق العملات المشفرة بأكمله قد محا في وقت ما من اليوم أكثر من 170 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية خلال الـ 24 ساعة.

ليست مبيعات البتكوين الألمانية هي الشغل الشاغل الوحيد لمستثمري العملات المشفرة. حيث تتعرض العملة المشفرة أيضًا لضغوط بسبب سداد مليارات الدولارات من العملات الرقمية من انهيار بورصة البتكوين Mt. Gox - التي أفلست عام 2014 - إلى الدائنين.

وقال نوبواكي كوباياشي، المشرف على إفلاس Mt. Gox، الجمعة، إن عملية سداد الديون للدائنين قد بدأت وذلك بالعملتين الرقميّتين بتكوين و بتكوين كاش عبر عدد من البورصات المشفرة المخصصة.

وبحسب تقرير CNBC، فأن مئات الملايين من الدولارات تعتبر مبلغا كبيرا بلا شك. ولكنها لا تُذكر إطلاقاً عند مقارنتها بإجمالي عدد عملات البتكوين المعروضة. حيث يوجد حوالي 19.7 مليون بتكوين متداولة حاليًا، بقيمة 1.1 تريليون دولار أميركي، وفقًا لبيانات CoinGecko.

20 مليون بتكوين في العالم.. من يمتلكها؟

ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين، فإن الأمر كله يتعلق بكيفية تأثير تلك المبيعات على معنويات السوق.

قال جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في شركة CoinShares لإدارة الأصول المشفرة، لـ CNBC أن مبيعات البتكوين، على الرغم من كونها "صغيرة نسبيًا"، إلا أنها "أثرت على معنويات السوق".

ورغم ذلك، لا يزال سعر البتكوين مرتفعًا بنسبة قوية تبلغ 89 بالمئة في آخر 12 شهرًا.

لماذا تمتلك ألمانيا 2 مليار دولار من البتكوين؟

في يناير 2024، أعلنت شرطة الولاية الألمانية الشرقية ساكسونيا عن ضبط ما يقرب من 50 ألف بتكوين، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار في ذلك الوقت.

وصفت شرطة ساكسونيا المضبوطات بأنها "أكبر عملية ضبط للبتكوين من قبل سلطات إنفاذ القانون في جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى الآن".

تمت مصادرة الأموال من مشغلي موقع Movie2k.to، وهو موقع قرصنة الأفلام كان نشطًا في عام 2013، وتم تحويلها إلى محفظة تشفير مملوكة من قبل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية.

وفقًا لشركة Arkham Intelligence، التي تتابع تحركات محفظة البتكوين الخاصة بالحكومة الألمانية، فقد بدأت الرموز المشفرة بالتحرك منذ عام 2013 عندما تمت مصادرتها في الأصل.

اليوم، تحتفظ شرطة الجرائم المالية الألمانية (BKA) بحوالي 32488 عملة بتكوين. وبناءً على الأسعار الحالية، تبلغ قيمة ممتلكات الحكومة حوالي 1.9 مليار دولار.

ومع ذلك، ليس الجميع سعداء بقرار ألمانيا ببيع حيازاتها من البتكوين.

صرحت جوانا كوتار، عضو في البوندستاغ الألماني، وهو برلمان البلاد، في منشور على موقع "X" الشهر الماضي أنه بدلاً من بيع عملة البتكوين الخاصة بها، يجب على الحكومة الاحتفاظ بالرمز المميز كـ "عملة احتياطية استراتيجية".

وقالت كوتار إنها كتبت إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر، ورئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر لإخبارهم بأن بيع البتكوين "ليس فقط غير معقول، ولكنه أيضًا يعاكس الإنتاجية".

وقالت إنها دعت المسؤولين الألمان إلى محاضرة مع سامسون مو، وهو مؤثر بارز في مجال البتكوين، في 17 أكتوبر في مبنى بول لوبه هاوس في برلين.