living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لمدة طويلة.. ألمانيا تغلق أحد أكثر خطوط السكك الحديد ازدحاما

16
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت ألمانيا غلق أحد خطوط السكك الحديد الأكثر ازدحاما في البلاد، والذي يبلغ طوله 70 كيلومترا ويربط بين فرانكفورت ومانهايم، لمدة 5 أشهر ابتداء من يوم الإثنين بالتزامن مع إطلاق البلاد خطة لإعادة تشكيل شبكتها المعرضة للأعطال.
 
ومن المقرر أن تغلق شركة "دويتشه بان" الألمانية لتشغيل السكك الحديد، المملوكة للدولة، الخط حتى 14 ديسمبر المقبل، وتخطط لإجراء إصلاح شامل للمسارات والمحطات وبنى تحتية أخرى.
 
يستخدم هذا الخط أكثر من 300 قطار يوميا، وهو جزء من الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يربط هامبورغ وكولونيا مع شتوتغارت وبازل في سويسرا، وغالبا ما يشهد تأخيرا في الرحلات.
 
وخلال فترة الإغلاق، من المزمع أن تستبدل جميع القطارات الإقليمية بحافلات، بينما ستحول خدمات المسافات الطويلة عبر مسارات أبطأ.
 
من المفترض أن تؤدي عملية الإصلاح، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، إلى إطلاق برنامج أوسع نطاقا لتحديث 40 امتدادا من السكك الحديد بحلول عام 2030، وتحسين الشبكة التي غالبا ما تفشل في إثارة إعجاب المواطنين.
 
أصاب هذا الأمر مشجعي كرة القدم في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا، بالإحباط.
 
وقالت "دويتشه بان"، يوم الجمعة، إن الالتزام بالمواعيد خلال البطولة لم يكن مثاليا، مضيفة أنها حصلت على "أقصى ما يمكن من نظام السكك الحديد، لكن الإمكانيات كانت محدودة بسبب البنى التحتية القديمة والمثقلة".
 
قال وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، إن بدء برنامج الإصلاح قبل بطولة أمم أوروبا كان سيعني "مزيدا من الاضطرابات".
 
وأضاف فيسينغ، الذي أصبح وزيرا للنقل نهاية عام 2021، في تصريحات إذاعية يوم الإثنين، "توليت مسؤولية البنية التحتية المتداعية للسكك الحديد والتي لم يستثمر فيها أسلافي لعقود. سنستثمر مبالغ هائلة غير مسبوقة في تاريخ السكك الحديد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   