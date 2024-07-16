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قيمة أصول "بلاك روك" تبلغ مستوى قياسي عند 10.6 تريليون دولار

16
JULY
2024
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ارتفعت أصول شركة "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10.65 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
 
وقالت الشركة ومقرها نيويورك، الاثنين، في بيان لها إن المستثمرين أضافوا 83 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة للشركة، و35 مليار دولار إلى الدخل الثابت للشركة بشكل عام.
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، في البيان: "جاء النمو من الأسواق الخاصة تحديدا، بجانب الدخل الثابت النشط للأفراد، والتدفقات المتزايدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة لدينا، والتي حققت أفضل بداية لعام على الإطلاق في 2024".
 
كما حققت الشركة أيضًا 30 مليار دولار من التدفقات الصافية لإدارة النقد وصناديق أسواق المال في هذه الفترة.
 
وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة "بلاك روك" عن استحواذها على شركة Preqin، وهي شركة بيانات الأسواق الخاصة، بقيمة 2.55 مليار جنيه إسترليني (3.31 مليار دولار).
 
وقال فينك وكبار المسؤولين التنفيذيين إن شركة Preqin ستمكن شركة "بلاك روك" من "فهرسة الأسواق الخاصة" واستخدام البيانات والتحليلات لتوسيع الوصول إلى الأصول البديلة.
 
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم "بلاك روك" بنحو 2 بالمئة حتى إغلاق السوق يوم الجمعة.
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