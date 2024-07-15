بتكوين تقفز إلى 60 ألف دولار بعد محاولة اغتيال ترامب

A + A -

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد عن 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترامب الذي أظهر أصرار وتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية قد ارتفعت.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بـ أنه مؤيد للعملات المشفرة، إنه أصيب برصاصة في أذنه اليمنى بعد اندلاع إطلاق نار في تجمعه السياسي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقالت حملته إنه "بخير" بعد الحادث ويتطلع للذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ الاثنين في ميلووكي.

وتزايدت فرص ترامب في أن يصبح رئيسا مرة أخرى بعد تطورات اليوم، وفقا لبيانات موقع PredictIt. وانتشرت صور ترامب المتحدي – وقبضته مرفوعة فوق رأسه وأذنه اليمنى الملطخة بالدماء، والعلم الأميركي يلوح في الخلفية – عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأميركية بعد الهجوم.

من جانبه، أدن الرئيس الأميركي جو بايدن أعمال العنف وقال إنه سعيد لأن ترامب آمن.

ومن المرجح أن تتعرض الأسواق إلى تقلبات حادة، ومن الممكن أن تكرر الصفقات التي شهدها السوق عندما كانت مناظرة الشهر الماضي لصالح ترامب. وفي هذه الحالة، ارتفع الدولار الأمريكي وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

ارتفعت عملة البتكوين بما يصل إلى 2.7 بالمئة إلى 60160.71 دولارًا في الساعة 1:05 صباحًا بتوقيت نيويورك. واستقرت العملة المشفرة الأكثر تداولًا في الأيام الأخيرة وسط تفاؤل بأن صناديق الاستثمار المتداولة من الشركات العملاقة بما في ذلك بلاك روك BlackRock وFidelity Investments تقدم نوع من الطلب الداعم الذي يمكن أن يخفف من تقلبات الأسعار.