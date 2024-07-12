الذهب يتراجع لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش بعد صعوده اثنين بالمئة أمس الخميس.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع كما أن الزيادة السنوية كانت الأصغر خلال عام بما يعزز توقعات خفض الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى مؤسسة "كيه.سي.إم تريد": "تحركت توقعات التضخم وآفاق أسعار الفائدة لصالح الذهب هذا الأسبوع. ومع اقترابنا من بيئة أسعار فائدة منخفضة، قد تكون الظروف مهيأة للذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام".

وعادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا إلى قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.18 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الخميس.

وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.25 دولار وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 982.44 دولار.

ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاضات أسبوعية.