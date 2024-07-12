تركيا: التضخم على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة

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قال اثنان من كبار صناع السياسات الاقتصادية في تركيا، خلال لقاء مع مستثمرين أجانب ومسؤولين تنفيذيين في شركات وبنوك تركية، إن التضخم على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة.

وفي فعالية استضافها بنك "جيه.بي.مورغان" في إسطنبول، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، وفقا لبيان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".

وقال الحاضرون في الفعالية المغلقة أمام التغطية الصحفية إن وزير المالية محمد شيمشك تحدث عن خطوات لتطوير منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الإنفاق في إطار "تحول هيكلي" نحو نمو أكثر توازنا واستدامة.

ويقود قره خان وشيمشك جهود تركيا المستمرة منذ نحو عام للسيطرة على التضخم عبر تشديد السياستين المالية والنقدية.

وانخفض التضخم السنوي إلى أقل من 72 بالمئة الشهر الماضي من ذروته في مايو عندما بلغ أكثر من 75 بالمئة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو من العام الماضي.