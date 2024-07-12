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النفط يصعد بعد تباطؤ التضخم بأميركا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

12
JULY
2024
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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلا أنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.
 
تحركات الأسعار
 
بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولار للبرميل.
 
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.08 دولار للبرميل.
 
وارتفع العقدان في الجلستين السابقتين لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية.
 
وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو واحد بالمئة على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب.
 
وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1 بالمئة فقط.
 
وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات أظهرت أمس الخميس تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قريبا.
 
وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود.
 
ومع ذلك، لا تزال السوق بانتظار مؤشرات أوضح للبناء عليها.
 
وتلقت الأسعار دعما أيضا من مؤشرات الطلب القوي على الوقود خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة.
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