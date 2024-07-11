الذهب يواصل الارتفاع والأنظار على بيانات التضخم الأميركية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2375.70 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2381.30 دولار.

وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو المقرر صدوره عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غدا الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأميركي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس إن أي مفاجأة هبوطية في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب للارتفاع لمستوى 2400 دولار.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية الأصل الذي يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.94 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 992.30 دولار للأونصة.