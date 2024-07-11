النفط يرتفع بعد بيانات أميركية تشير لقوة الطلب على الخام

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.43 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين بمليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وجاءت المكاسب محدودة وسط اضطرابات طفيفة في إمدادات المصافي ومنشآت الإنتاج البحرية بسبب الإعصار بيريل.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع وتتضمن مؤشر أسعار المستهلكين الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين الجمعة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول الأربعاء إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة، "متى ووفق" ما تقتضيه الحاجة، مفندا بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.