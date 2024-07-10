living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شراكة استراتيجية بين طيران الرياض ودلتا الأميركية

10
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة طيران الرياض وشركة دلتا إيرلاينز الأميركية الدخول في شراكة مع سعي شركة الطيران السعودية الناشئة لتنمية شبكتها المحتملة قبل إطلاق عملياتها التجارية العام المقبل.
 
وستكون طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والتي يقع مقرها في الرياض، هي ثاني ناقل وطني إلى جانب الناقل الوطني الحالي الخطوط السعودية التي يقع مقرها في جدة.
 
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي في المملكة.
 
وبموجب هذه الشراكة، ستكون دلتا إيرلاينز ومقرها أتلانتا الشريك الحصري لطيران الرياض في أميركا الشمالية، مما سيتيح لعملاء الشركة السعودية الوصول إلى مئات الوجهات الأميركية.
 
وقالت الشركتان إن هذه الشراكة ستتيح لعملاء دلتا إيرلاينز وجهات جديدة في السعودية. وتعتزم دلتا إيرلاينز إطلاق رحلات مباشرة إلى الرياض في المستقبل.
 
وفي الوقت الراهن، لا تسيّر أي شركة طيران أميركية رحلات إلى السعودية.
 
وهذه هي أول شراكة تعقدها دلتا إيرلاينز مع شركة طيران خليجية، مما يمثل تحولا عن السياسة التي انتهجتها في العقد الماضي عندما ضغطت هي وشركة يونايتد وأميركان إيرلاينز لتقييد المنافسة من شركات الطيران الحكومية الخليجية.
 
لكن شركة يونايتد كشفت في 2022 عن اتفاقية لمشاركة الرمز مع شركة طيران الإمارات في دبي. ولدى أميركان إيرلاينز اتفاقية مماثلة مع الخطوط الجوية القطرية.
 
وتنص الشراكة بين دلتا إيرلاينز وطيران الرياض على مشاركة الرمز، مما سيسمح لهما ببيع المقاعد على رحلات إحداهما الأخرى ولكنه سيتطلب موافقات تنظيمية.
 
وتعتزم الشركتان في المستقبل توسيع هذه الشراكة إلى مشروع مشترك، مما سيسمح لهما بالتعاون في تخطيط شبكاتهما. ومثل هذا الترتيب يتطلب الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار.
 
وتحاول طيران الرياض بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز بدلا من الاعتماد فقط على طائراتها، أو الانضمام إلى تحالف رسمي لشركات الطيران.
 
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن شراكات مع الخطوط الجوية السنغافورية وإير تشاينا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   