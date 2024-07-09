الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس الفيدرالي

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأميركي.

تحديث الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0208 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.

وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخفض آخر بحلول ديسمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار للأونصة.