أرامكو توضح.. لا صحة لتقديم عرض لشراء "سانتوس"

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قالت شركة أرامكو السعودية في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إن تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة تدرس تقديم عرض لشركة سانتوس الأسترالية لإنتاج الغاز غير دقيقة.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز ذكرت أمس الأربعاء أن أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية تدرسان بشكل منفصل، تقديم عرض لشركة سانتوس.

وعقدت سانتوس، التي توفر إمدادات من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، محادثات اندماج مع شركة وودسايد إنرجي لتأسيس شركة عالمية للغاز الطبيعي المسال بقيمة 52 مليار دولار لكن المفاوضات انهارت في فبراير. وقالت سانتوس في ذلك الوقت إنها ستواصل بحث الخيارات لتعزيز قيمة الشركة من أجل المساهمين.

وصعد سهم سانتوس 6.5 بالمئة الخميس بعد تقرير وكالة بلومبرغ. وبلغت القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في أديليد 16.63 مليار دولار حتى الأربعاء. وارتفع سهمها بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقال‭‭ ‬‬متحدث باسم أرامكو في بيان عبر البريد الإلكتروني "في إشارة إلى التقارير الإعلامية التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة وزعمت أن أرامكو تدرس عرضا لشراء سانتوس، يمكن للشركة أن تؤكد أن مثل هذه الادعاءات غير دقيقة".

ووسط توقعات بنمو بواقع 50 بالمئة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، تبحث أدنوك ونظيرتها السعودية أرامكو عن الفرص في أنحاء العالم ووقعتا بعض الصفقات مع شركات أميركية.

ولدى أدنوك خطط كبيرة فيما يتعلق بالغاز والغاز الطبيعي المسال، إذ ترى فيهما جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز لنمو الشركة في المستقبل. وتخطط لزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من ستة ملايين طن سنويا إلى 15 مليون طن سنويا بحلول عام 2028.

يذكر أن المحللين يشككون في إمكانية ظهور عروض أخرى لشراء سانتوس.