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أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب

5
JULY
2024
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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع سبعة بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.
 
فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد تسعة بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار بزيادة تسعة سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأميركية مغلقة الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.
 
وارتفع النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
 
وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الجمعة "تلقت معنويات السوق الدعم هذا الأسبوع من خلال مؤشرات على زيادة حركة النقل وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".
 
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض كبير بلغ 12.2 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 700 ألف برميل.
 
وبالنسبة للإمدادات، ذكرت رويترز أمس الخميس أن شركتي إنتاج النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل ستخفضان بشكل حاد صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في يوليو.
 
وفي الوقت نفسه، خفضت شركة أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في أغسطس بواقع 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، مما يسلط الضوء على الضغوط التي يواجهها منتجو أوبك مع نمو الإمدادات من خارج المنظمة.
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