الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة 9 آخرين في معارك جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الرقيب بالجيش يوري يتسحاق حداد، من لواء ناحال، قتل نتيجة تفجير مبنى مفخخ في رفح، جنوبي القطاع.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه إضافة إلى مقتل الرقيب الإسرائيلي، أصيب 9 جنود آخرين من كتيبة ناحال 931، أحدهم إصابته خطيرة والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة وفي العمليات على حدود القطاع إلى 319.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس السبت، مقتل عسكريين اثنين في معارك شمال قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء الجنود، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ أكتوبر الماضي إلى 670 قتيلا.