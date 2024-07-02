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أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

2
JULY
2024
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استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بواقع 20 سنتا عند 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0142 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا مسجلا 83.51 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.
 
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.
 
 
وعلى صعيد المعروض، تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار بيريل. وتشير التوقعات حاليا إلى أن العاصفة ستتحرك على الأرجح إلى خليج كامبيشي في المكسيك وستتسبب في مشاكل لإنتاج النفط هناك.
 
وضرب بيريل منطقة البحر الكاريبي كعاصفة من الفئة الرابعة يوم الاثنين مع تحذيرات من المركز الوطني الأميركي للأعاصير من "وضع خطير للغاية" بعد أن قفز من عاصفة من الفئة الأولى في غضون 10 ساعات.
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