living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقتصاد بريطانيا يخرج من الركود مسجلا نموا أعلى من التوقعات

28
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خرج الاقتصاد البريطاني من الركود المسجل منذ أواخر 2023 بتحقيقه نموا أعلى مما كان متوقعا في الربع الأول من السنة، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني، الجمعة، بعد مراجعة طفيفة للأرقام، ما يشكل دعما لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل.
 
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على أساس فصلي، بحسب القراءة النهائية التي أعلنها مكتب الإحصاءات، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في القراءة الأولى.
 
وتحقق النمو المحدود المفاجئ بدفع من قطاع الخدمات الذي سجل نشاطات أقوى بقليل في مجال الخدمات الاحترافية والنقل والتخزين.
 
وكان الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو ما يشير إلى ركود تقني في الاقتصاد بسبب انكماشه خلال فصلين متتاليين.
 
وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2023، وهو ما جاء أفضل من التوقعات الأولية بنموه 0.2 بالمئة فقط. وكان النتاج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي.
 
لأول مرة منذ 30 عاما.. ديون بريطانيا تعادل اقتصادها
تأتي هذه الأرقام في وقت يسجل حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة كير ستارمر، تقدما على المحافظين بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي الوطنية قبل الانتخابات المقررة الخميس المقبل. 
 
ورأى بول دايلز المحلل في معهد كابيتال إيكونوميكس للاستشارات أنه "أيا كان رئيس الوزراء (المنتخب) الأسبوع المقبل، فقد يستفيد من انتعاش اقتصادي أعلى بقليل من توقعاتنا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. 
 
ويصوت البريطانيون في الرابع من يوليو في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها العماليون، ما سيضع حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   