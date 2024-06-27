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الخطوط القطرية تتطلع لشراء 20% من أسهم فيرجن أستراليا

27
JUNE
2024
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ذكرت صحيفة "فاينانشال ريفيو" الأسترالية، الأربعاء، أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات للاستحواذ على ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم فيرجن أستراليا المملوكة لشركة بين كابيتال في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران للحصول على مزيد من الحصص السوقية في مواجهة شركة الطيران المهيمنة كانتاس.
 
وأفادت رويترز العام الماضي بأن شركة الاستثمار المباشر الأميركية بين كابيتال كانت تسعى إلى إدراج فيرجن في البورصة الأسترالية بقيمة مليار دولار أسترالي (665.5 مليون دولار أميركي)، لكن الخطة تأجلت.
 
وقالت صحيفة "فاينانشال ريفيو" إن الخطوط الجوية القطرية ربما تعلن خططها فيما يتعلق بشراء الحصة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.
 
وشاب الاضطراب العلاقة بين الخطوط الجوية القطرية ودولة أستراليا في الماضي القريب بعدما حالت الحكومة التي يهيمن عليها حزب العمال دون زيادة الشركة القطرية لوجودها في قطاع الطيران بأستراليا.
 
وخلال يونيو الجاري، صرحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية (رواند إير) بأن الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل.
 
 
وقالت ماكولو لصحيفة فاينانشال تايمز "الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية".
 
وذكرت فاينانشال تايمز أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت قطر ورواندا تعملان على صفقة من شأنها أن تمنح الخطوط الجوية القطرية حصة 49 بالمئة في رواند إير مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
 
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في وقت سابق من هذا العام إن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب القارة الإفريقية.
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