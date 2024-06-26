"فيتش" تعدل نظرتها بالإيجاب للقطاع المصرفي التركي

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عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" نظرتها للقطاع المصرفي التركي من "محايد" إلى "يتحسن" مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية.

وذكرت الوكالة الدولية في بيان الثلاثاء، أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضحت أن زيادة ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية أدت إلى تحسن احتياطيات البنك المركزي التركي وتراجع الدولرة وتحسين وصول المصارف إلى التمويل الخارجي.

وأضافت أنه منذ تغيير السياسة الاقتصادية في تركيا، انخفضت علاوات المخاطر للبنوك وتحسنت إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية "بشكل كبير".

ولفتت إلى أن قطاع البنوك التركي شهد ربحية مرتفعة العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض الربحية هذا العام، إلا أن الهيكل الرأسمالي للقطاع لا يزال كافيا.