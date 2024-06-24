عيد ميلاد الأمير وليام.. سيلفي مع تايلور سويفت بالكواليس ورقص بالمدرجات

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بدأت تايلور سويفت محطتها في لندن ضمن جولتها العالمية "ذي إيراس تور" باستقبال الأمير وليام الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين، ونشر صورة سيلفي تجمعه بأولاده وسويفت خلف الكواليس.

ونشر وليام صورة سيلفي ظهر فيها ولداه الأمير جورج والأميرة شارلوت، خلف كواليس الحفلة التي أقيمت الجمعة في ملعب ويمبلي.

وبدت نجمة البوب الأميركية سعيدة، إذ نشرت صورة سيلفي عبر منصة "إكس" مع أفراد العائلة الملكية الثلاثة وصديقها ترافيس كيلسي، وأرفقتها بتعليق "عيد ميلاد سعيد صديقي!".

وأضافت "بداية مذهلة لحفلات لندن".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وريث العرش وليام وهو يرقص على أنغام أغنية "شايك إت أوف" لتايلور سويفت.

ومن بين نحو 90 ألف شخص كانوا موجودين في الملعب، حضر زعيم حزب العمال كير ستارمر الذي قال السبت، إنّ تايلور سويفت كانت "مذهلة جدا".

وقال للصحافيين "لن أتظاهر بأنني اشتريت كل ألبوماتها وأنني أعرف كل أغانيها، لكن أغنية تشاينج هي أغنيتي المفضلة لأسباب واضحة"، في إشارة إلى شعار حملته الانتخابية.

وستحيي تايلور سويفت حفلة ثانية في لندن، الأحد، قبل أن تعود إلى العاصمة البريطانية مجدداً في أغسطس.

وكانت النجمة الأميركية أحيت حفلات في إدنبرة وليفربول وكارديف، وستتوجه بعد ذلك إلى دبلن.

وأعلن مكتب رئيس بلدية لندن، الخميس، أن حفلات الجولة في لندن ستدر 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 380 مليون دولار) لاقتصاد المدينة.