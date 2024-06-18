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النفط يتراجع وسط حالة من الحذر حيال توقعات الطلب

18
JUNE
2024
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، إذ طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.
 
تحرك الأسعار
 
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 80.19 دولارا للبرميل.
 
وربح خاما القياسي نحو اثنين بالمئة أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.
 
وقال فرانسيسكو بلانش محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى بنك أوف أميركا في مذكرة للعملاء "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت"، مشيرا إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى.
 
وأضاف في المذكرة أنه في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشي البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك في الربع الثاني.
 
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس أن إنتاج مصافي تكرير النفط بالصين في مايو انخفض 1.8 بالمئة عن مستوياته قبل عام، إذ أجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب ارتفاع تكاليف الخام.
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