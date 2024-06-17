living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول بالفيدرالي: من "المعقول" التنبؤ بخفض الفائدة في ديسمبر

17
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الأحد، إن "من التنبؤات المعقولة" أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، على أن يتم ذلك في ديسمبر.
 
وأضاف كاشكاري في مقابلة على شبكة سي بي إس: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة لإقناعنا بأن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف الـ 2 بالمئة".
 
وكان الفيدرالي الأميركي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير ضمن نطاق 5.25 - 5.50 بالمئة، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ يوليو الماضي، وذلك لمواصلة الضغط على الاقتصاد من أجل خفض التضخم. كما نشر البنك توقعاته والتي أظهرت أن متوسط التوقعات من جميع مسؤولي الفيدرالي الـ 19 كان لخفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام.
 
وقال كاشكاري: "نحن في وضع جيد للغاية الآن لنأخذ وقتنا، ونحصل على المزيد من بيانات التضخم، ونحصل على المزيد من البيانات حول الاقتصاد وسوق العمل، قبل أن نضطر إلى اتخاذ أي قرارات".
 
وأضاف: "نحن في وضع قوي، ولكن إذا قلنا فقط إنه سيكون هناك خفض واحد، وهو ما أشارت إليه التوقعات الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون ذلك في نهاية العام".
 
ولم يحدد كاشكاري، الذي كان أكثر تحفظًا بشأن إمكانية تخفيف السياسة النقدية، مقارنة بالعديد من زملائه، عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يتوقعها شخصيًا.
 
وقال إنه فوجئ بالأداء الجيد لسوق العمل الأميركية حتى مع قيام الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير في عامي 2022 و 2023، لكنه يتوقع المزيد من التباطؤ في المستقبل.
 
وقال: "آمل أن يكون التباطؤ معتدلاً، وبعد ذلك يمكننا العودة إلى اقتصاد أكثر توازناً".
 
وبلغ التضخم وفقًا للمقياس المفضل من قبل الفيدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي، 2.7 بالمئة في أبريل. ويستهدف الفيدرالي نسبة 2 بالمئة.
 
وارتفع معدل البطالة في مايو إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل أن يبدأ الفيدرالي حملة رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، ولكنه لا يزال أقل مما يراه معظم صانعي السياسة على أنه مستداما.
 
وعند سؤاله حول تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الراغبين بشراء منزل، قال كاشكاري إن أفضل شيء يمكن أن يفعله الفيدرالي لسوق الإسكان هو إعادة التضخم إلى المستهدف.
 
وقال: "إذا قمنا ببساطة بخفض أسعار الفائدة لمحاولة دعم تملك المنازل في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رفع سعر المنازل، ولن يؤدي ذلك بالفعل إلى أي تحسن في القدرة على تحمل التكاليف".
 
وأضاف: "أفضل ما يمكننا فعله هو القيام بعملنا - إعادة التضخم إلى المستهدف - ثم نأمل أن تتمكن قوة العرض في الاقتصاد من التدخل لبناء المنازل التي يحتاجها الأميركيون".
 
بمعنى آخر، يرى كاشكاري، أن السيطرة على التضخم هي الخطوة الأولى لتعافي سوق الإسكان. فبمجرد استقرار الأسعار، يمكن للشركات والمطورين العقاريين زيادة عرض المنازل لتلبية الطلب من المشترين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   