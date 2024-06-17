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صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تقفز بأكثر من 30% في مايو

17
JUNE
2024
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قفزت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 30 بالمئة في مايو بفضل الطلب العالمي القوي.
 
ووفقا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية فقد وصلت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 19.05 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 31.8 بالمئة من 14.45 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة زيادة للشهر السابع على التوالي.
 
وزادت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.48 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7.57 مليار دولار في هذا القطاع.
 
وارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 52.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.39 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الناجم عن نمو سوق الذكاء الاصطناعي وانتعاش سوق أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
 
وارتفعت المبيعات الخارجية لشاشات العرض بنسبة 15.3 بالمئة لتصل إلى 1.85 مليار دولار، بسبب ارتفاع الطلب على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
 
كما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.02 مليار دولار، وارتفعت الشحنات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 42.5 بالمئة إلى 1.18 مليار دولار، لكن صادرات معدات الاتصالات انخفضت بنسبة 10.7 بالمئة إلى 180 مليون دولار.
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