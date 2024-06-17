وزير التعدين السعودي يزور تشيلي لبحث الاستثمار في الليثيوم

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قالت حكومة تشيلي، السبت، إن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف سيزور تشيلي في يوليو ويعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في سانتياغو.

كان الوزير السعودي قال لوكالة رويترز في مقابلة أجريت معه في مارس إن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج حيث تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "سيزور تشيلي (في يوليو) وطلب بالفعل لقاء الوزيرة. ولكن لم يتم تحديد موعد بعد".

وكان مصدر حكومي قد أبلغ رويترز بشأن الزيارة يوم الخميس قائلا إن الوزير السعودي سيبحث مع نظيرته الاستثمارات المحتملة في الليثيوم.

وتشيلي هي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت وزارة التعدين في تشيلي في أبريل إن السفارة السعودية في سانتياجو اتصلت بها بشأن استضافة وفد هذا العام لمناقشة الاستثمارات المحتملة في الليثيوم.

وقال السفير السعودي في تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إنه التقى مع وزيرة التعدين في تشيلي لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.