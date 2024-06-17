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ترامب يهاجم زيلينسكي: يأخذ منا 60 مليار دولار في كل زيارة

17
JUNE
2024
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انتقد دونالد ترامب، يوم السبت، الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب ما وصفه بـ"فورة الإنفاق المسببة للتضخم".
 
وأمام أنصاره في ديترويت، قال ترامب إنه سيوقف دفع المليارات إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال فوزه بالانتخابات القادمة بنوفمبر.
 
ووصف ترامب زيلينسكي بأنه "قد يكون أعظم مندوب مبيعات بين السياسيين على الإطلاق".
 
وأضاف: "في كل مرة يأتي (زيلينسكي) إلى بلادنا، يعود ومعه 60 مليار دولار"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
 
وجاءت تصريحات ترامب خلال حضور الرئيس الجمهوري السابق لتجمع مجموعة "تورنينغ بوينت أكشن" المحافظة المثيرة للجدل.
 
واستغل ترامب أول ظهور له، في الكنيسة 180 في ديترويت، أكبر مدينة في ولاية ميشيغان التي تعتبر ساحة معركة انتخابية، للإشارة إلى أنه قد يعين مشرّعا أسود هو بايرون دونالدز (45 عاما)، نائبا له، وهي استراتيجية تهدف إلى انتزاع دعم السود لبايدن.
 
وأقرّ ترامب بأن هذا النائب عن فلوريدا هو من بين الأسماء الموجودة في لائحته المختصرة لتولي منصب نائب الرئيس، قائلا أمام الحشد المبتهج الذي ضم في صفوفه مئات الأشخاص "هل ترغب في أن تكون نائبا للرئيس؟ أعتقد أنه يود ذلك. أقول لكم شيئا واحدا، سيكون نائبا جيدا للرئيس أيضا".
 
وجاءت الطاولة المستديرة لترامب مع القادة المدنيين والدينيين ورجال الأعمال السود في ديترويت في وقت أعلنت حملته عن تحالف "الأميركيين السود من أجل ترامب" وأشارت إلى أن مكاسب المجتمع الأسود "البارزة" في ظل إدارة الجمهوريين قد تراجعت خلال رئاسة بايدن.
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