الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، متجهة لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

تحديث الأسعار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأميركي الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.

وتظهر هذه البيانات بعض التراجع في ضغوط الأسعار، مما يبقي على آمال خفض الفائدة في سبتمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67 بالمئة خفضا في سبتمبر.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.