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البنك الدولي: نتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2024

14
JUNE
2024
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قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري.
 
وأضاف خلال لقاء في برنامج "بيزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ، رُغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، "وهذه أخبار جيدة" بحسب تعبيره.
 
وأوضح كوسي أن العالم يشهد هبوطا في معدلات التضخم من دون أي أثر على السوق العالمية، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بشكل عام "مهيأ لهبوط ناعم"، وأن الظروف المالية تتحسن.
 
وقال: "تشكل التوترات والصراعات العالمية، خاصة الصراعات الجيوسياسية، عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات، وخاصة المسلحة، التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة على حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً".
 
 
وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تُترجم إلى تقلب في الأسواق، وخاصة أسواق السلع "وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار"، بحسب تعبيره، وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين.
 
الصراعات التجارية
 
قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إن العالم شهد عبر السنوات الأربع المنصرمة زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول.
 
وأضاف: "عند النظر في استراتيجية عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، فإننا نشهد في الوقت الراهن أعلى المستويات من عدم اليقين".
 
وتوقع كوسي أن يشهد العالم هذا العام نمواً تجارياً ملحوظاً بنسبة 2.5 بالمئة، "وهذا يشكل نصف النمو الذي نعرفه خلال العقد ما قبل جائحة فايروس كورونا"، بحسب قوله.
 
وأوضح كوسي أن الخطر الأول الذي يشهده العالم هو التوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
 
"فوق كل هذا وذاك، عندما ننظر إلى النزاع القائم بين الاقتصادات الكبرى خاصة في مجال التجارة فإنها تشكل عبئاً حقيقاً على الاقتصاد لأنه يخلق نوعا من عدم اليقين. وكذلك القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود لها آثار كبيرة على التجارة الدولية"، بحسب قول كوسي.
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