"أبل" تتربع على عرش شركات العالم بقيمة 3.7 تريليون دولار

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عززت شركة "أبل" الأميركي مكانتها على عرش شركات العالم الأعلى قيمة، بعد أن بلغت قيمتها 3.37 تريليون دولار.

وواصل سهم الشركة الأميركية الشهيرة الارتفاع، ليلامس مستوى 215 دولاراً.

وكشفت أبل يوم الإثنين عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "أبل إنتليجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي "سيري"، وأعلنت عن شراكة مع "أوبن إيه.آي" لدمج تطبيق "تشات جي.بي.تي" في أجهزتها.

وقالت أبل أيضا إن دمج "تشات جي.بي.تي" في أجهزتها سيكون متاحا في وقت لاحق من هذا العام وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مضيفة أنه يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت مجانا ولن يتم تسجيل معلومات المستخدمين.

وتسعى الشركة المصنعة لهواتف آيفون من خلال هذه الخطوات إلى أن تؤكد للمستثمرين أنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي أمام مايكروسوفت على الرغم من أنها قد تكون قد خسرت بضع جولات.

وأكدت أبل أنها قامت ببناء ذكاء اصطناعي "يعتمد في جوهره" على الخصوصية، وأنها ستستخدم تكنولوجيا تدمج بين قدرات المعالجة في الجهاز من جهة، وقدرات الحوسبة السحابية من جهة أخرى، لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.