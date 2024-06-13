الذهب يتراجع بعد إشارة الفيدرالي لخفض واحد للفائدة هذا العام

A + A -

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس المبكرة، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط وهو أقل مما كان متوقعا في السابق، وذلك رغم تباطؤ التضخم في مايو.

تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2313.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2329.50 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "في حين أن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلكين كانت لتدعم الذهب، فقد خلص اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في 2024 وأن البدء في التخفيض لا يزال بعيدا".

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر كانون الأول في وقت لا يزال يرى صناع السياسة فيه أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.

وأظهرت بيانات التضخم التي نشرت قبل ساعات من بيان المركزي الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يشهد أي ارتفاع على أساس شهري في مايو، مما دفع بعض المحللين للقول بأن التوقعات الأحدث للبنك كانت معدة بالفعل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولار.