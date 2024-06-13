للمرة السابعة.. الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

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في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

وتوقع مسؤولو الفيدرالي خفض الفائدة لمرة واحدة فقط خلال العام الجاري، بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس.

وقال المجلس في بيان إنه بحاجة إلى "المزيد من الثقة" في أن معدلات التضخم تتراجع إلى النسب المستهدفة عند 2 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا رغم التباطؤ.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

وتوقع الفيدرالي الأميركي، في تقريره، الأربعاء، وصول معدل التضخم إلى مستوى 2.6 بالمئة خلال العام الجاري، في زيادة عن التوقعات السابقة، كما رفع توقعاته للتضخم خلال العام المقبل.

وتشير توقعات الفيدرالي إلى تسارع مسار خفض الفائدة في 2025، بواقع 4 تخفيضات مقارنة مع 3 تخفيضات في التوقعات السابقة.

ومن الآن وخلال عام 2025، فإن لجنة السياسة النقدية لدى الفيدرالي تتوقع أن يقوم المجلس بخفض الفائدة 5 مرات، بواقع 1.25 بالمئة، مقابل 6 تخفيضات في تقديرات شهر مارس الماضي.

وأظهر تقرير الفيدرالي أن أربعة مسؤولين في لجنة السياسة النقدية يؤيدون عدم خفض الفائدة مطلقا هذا العام، ارتفاعًا من اثنين في الاجتماع السابق.

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي في أميركا، خلال مايو الماضي، إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.

وكان متوسط التوقعات أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- في مايو إلى 3.5 بالمئة فقط، مقابل 3.6 بالمئة في أبريل.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بنسبة 0.2 بالمئة في مايو، مقارنة بشهر أبريل، مقابل توقعات بأن يستقر عند مستوى 0.3 بالمئة على غرار الشهر الماضي.