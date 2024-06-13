أسعار النفط تنحني أمام قرارات الفيدرالي ومخزونات الخام

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، مع استيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بظلالها على السوق.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.34 دولار. وصعد الخامان القياسيان بنحو 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء وأرجأ موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وهو ما قد يحد من الطلب على النفط.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين إلى أن التضخم انخفض دون توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد، وقال إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك لا يمكن أن يستمر.

ويراقب المتعاملون أيضا المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ومن شأن حل هذه الأزمة أن يقلل المخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط من المنطقة.

وفي أحدث هجوم على حركة الشحن البحري، أعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، مسؤوليتهم عن هجمات بزورق صغير وصواريخ ألحقت أضرارا بناقلة فحم مملوكة لجهة يونانية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.