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بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي

12
JUNE
2024
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
 
تحديث الأسعار
 
بحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2311.80 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2328.80 دولار.
 
ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفع أيضًا عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.
 
كما من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، والذي سيتم إصداره قبل افتتاح وول ستريت، الأربعاء. وسيقوم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة عندما يختتمون اجتماعهم الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم.
 
ومن المتوقع أن تُظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة من مسؤولي الفيدرالي الأميركي اليوم انخفاضًا في عدد مرات خفض أسعار الفائدة عما كان يتوقعه صانعو السياسات قبل ثلاثة أشهر.
 
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل التكلفة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عائدًا.
 
يقول مسؤولون في صناعة الذهب إن الطلب على المعدن النفيس في آسيا يرتفع بشكل كبير على الرغم من استقرار الأسعار بالقرب من مستويات قياسية سجلتها في مايو، حيث يشتري المستهلكون المعدن للتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
 
قالت شركة بوليميتال إنترناشيونال المنتجة للذهب، الثلاثاء، إنها تخطط لمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2029 من خلال عمليات استحواذ في آسيا الوسطى وستوقف توزيعات الأرباح بينما تسعى لتحقيق هذا الهدف، وذلك في تحول استراتيجي منذ بيع أصولها الروسية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.33 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 892.45 دولار.
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