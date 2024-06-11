تركيا تغرم "غوغل" 15 مليون دولار بسبب عمليات البحث عن فنادق

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أعلنت هيئة حماية المنافسة التركية، الاثنين، تغريم شركة غوغل نحو 482 مليون ليرة (14.85 مليون دولار) لتقاعسها عن الوفاء بالتزامات تتعلق بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت.

وذكرت الهيئة أن الغرامة فُرضت على شركة غوغل نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات بشأن ما أثارته الهيئة عن المنافسة العادلة مع محركات بحث أخرى محلية.

وكانت هيئة حماية المنافسة في تركيا قد قررت في مايو الماضي فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

وذكرت الهيئة أنها ستفرض غرامة يومية على الشركة حتى تلتزم بقرارات مجلس إدارة الهيئة السارية منذ 15 أبريل.

يذكر أن غوغل قد تعرضت لغرامة ضخمة في مارس الماضي قدرها 250 مليون يورو من هيئة المنافسة في فرنسا، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.